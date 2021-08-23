Сибиряк оплатил штраф в 30 тысяч рублей за владельца машины, чтобы ее выкупить. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Житель города Бодайбо сел за руль пьяным, и его поймали инспекторы ГИБДД. На него составили протокол, мужчина должен был выплатить 30 тысяч рублей штрафа за 60 дней. Также его лишили водительских прав на полтора года. Должник не уложился в срок, поэтому суд пошел на принудительные меры. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

- Гражданин в срок для добровольного исполнения долговые обязательства не исполнил, поэтому в отношении автомобиля должника был вынесен запрет на регистрационные действия, а также исполнительский сбор в размере 2,5 тысяч рублей, - рассказали подробности в ведомстве.

Когда мужчина захотел продать машину, он явился на прием к судебному приставу, чтобы снять запрет. Приехал он как раз на этом автомобиле вместе с ее покупателем. В суде неплательщику объяснили, что сначала придется закрыть долг, прежде чем совершить сделку с будущим владельцем.

Пристав начал описывать машину Toyota Corolla 2000 года выпуска для ареста. Но покупатель не захотел терять выгодную сделку, и сам оплатил всю задолженность автовладельца. Суд снял ограничения с транспорта.

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