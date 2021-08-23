Заявления на выплаты к учебному году еще не подали на 28 тысяч школьников Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более 200 тысяч заявлений на выплаты к новому учебному году почти на 400 тысяч школьников поступило в отделение Пенсионного фонда по нашему региону. И это за период с 15 июля. На 28 тысяч школьников заявления еще не написаны. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по Иркутской области.

- Сейчас специалисты Пенсионного фонда ведут работу индивидуально с каждым родителем, - рассказали в ведомстве. - Кроме того, родителям, чьи контакты есть в базе данных фонда, отправили сообщения, чтобы предложить подать заявление. Но остались и те, чьи номера телефонов неизвестны.

Специалисты ПФР напоминают, что единовременные выплаты для школьников могут получить семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Причем 6 лет должно исполниться не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 года.

Кроме родителей, выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование.

Успеть подать заявление необходимо до 1 ноября этого года через портал Госуслуг или в другой клиентской службе Пенсионного фонда. Дополнительные документы не требуются, так как ПФР сам запрашивает все нужные сведения в ведомствах.

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