Четыре кафе в Иркутске работали после 23:00 и продавали алкоголь Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Иркутска проверила более 200 общественных заведений города и нашла нарушения ограничительных мер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Нарушения нашли только в 4 заведениях: три кафе и клуб, которые работали после 23:00, несмотря на требования указа губернатора. Ночью там находилось несколько десятков человек без масок, которым предлагались кальян и спиртные напитки, - рассказывает ведомство.

Сейчас проверяют владельцев, которые проигнорировали требование указа. И гражданам и юридическим лицам грозит административный штраф от 30 до 300 тысяч рублей. Если будет повторное нарушение, то возможно приостановление работы до 90 суток.

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