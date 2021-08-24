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Происшествия24 августа 2021 16:47

Двух мужчин, подозреваемых в хулиганстве, разыскивают в Иркутске

Полиция просит откликнуться тех, кто знает об их местонахождении
Анастасия КУРЕНОВА
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Двух мужчин, подозреваемых в хулиганстве, разыскивают в Иркутске

Двух мужчин, подозреваемых в хулиганстве, разыскивают в Иркутске

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разыскивают двух молодых людей. Их подозревают в хулиганстве. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По подозрению в совершении хулиганских действий сотрудники уголовного розыска разыскивают Михаила Васильевича Шишкина и Артема Валерьевича Шторгина, - рассказали в ведомстве.

Людей, который знают о местонахождении Михаила Шишкина или Артема Шторгина, просят сообщить об этом в полицию по телефону, либо обратившись в ближайшую дежурную часть.

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