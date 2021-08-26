В Тайшете продавец узнала парней, которые украли пожертвования и помогла задержать их Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тайшете продавец узнала парней, которые накануне украли с прилавка урну с пожертвованиями. Она заблокировала двери и вызвала охрану Росгвардии. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Как установили полицейские, днем ранее в торговый центр в городе Тайшете зашли двое парней. Один из них в магазине мясной продукции отвлек внимание продавца просьбой подать товар и выхватил расположенную в торговом зале урну с пожертвованиями. Ящик для сбора средств бездомным животным ранее в магазине разместили неравнодушные граждане, - рассказали в ведомстве.

Из магазина злоумышленники успели убежать. При этом в коробке находилось от полутора до трех тысяч рублей.

На следующий день продавец увидела подростков, идущих по торговому центру в сторону ломбарда. Женщина нажала на кнопку вызова охраны. Парней удалось задержать.

Сейчас с подростками и их родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Полиция решит вопрос о том, чтобы привлечь родителей к административной ответственности. Кроме того, действиям парней будет дана оценка с точки зрения уголовно-процессуального законодательства.

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