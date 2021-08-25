Четверым жителям Бурятии грозит до 10 лет колонии за то, что избили 12-летнего мальчика, защищавшего деда

Пострадавший мальчик Костя. Фото: личный архив

В Бурятии вскоре будет поставлена точка в громком уголовном деле по избиению 12-летнего школьника из Улан-Удэ Кости Калинина. 17 апреля этого года этот смелый мальчишка вступился за своего дедушку, за что был жестоко избит четырьмя пьяными взрослыми соседями. Костя попал в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом ребра.

В апреле «Комсомолка» подробно рассказывала про этот дикий случай. Все произошло, когда мальчик приехал навестить дедушку, который живет в общежитии. Вечером пожилому мужчине нагрянули нетрезвые соседи – двое мужчин и двое женщин. Они стали требовать с пенсионера деньги на алкоголь. Школьник, увидев это, попытался прогнать пьяную компанию с порога.

Общага, в которой произошло избиение. Фото: СУ СК России по Бурятии

Пьяным соседям это не понравилось. Вечером, они подкараулили Костю. Один из мужчин ударил школьника пустой стеклянной бутылкой по затылку. Затем вся компания принялась избивать упавшего мальчика, а одна из женщин вытащила у него из кармана 1 тыс. рублей. Ее подруга, угрожая убийством, пыталась выхватить из руки парнишки телефон и снять кольцо с пальца, но не смогла, так как Костя с силой сжимал ладонь. Чудом ему удалось вырваться и убежать.

Пьяных извергов вскоре задержали и отправили под стражу.

- Следователям удалось собрать все доказательства вины всех четверых, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Расследование дела завершено и отправлено в суд. Приговора четверка по-прежнему дожидается под стражей в СИЗО. По статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия, и с применением насилия, опасного для жизни и здоровья», им грозит до 10 лет колонии.

Что касается Кости, то он постепенно идет на поправку. Еще в апреле глава СК России Александр Бастрыкин распорядился наградить Костю за его смелый поступок. В июле он получил медаль Следственного комитета России «Доблесть и отвага». Кстати, еще весной следователи навещали Костю в больнице, и предложили ему стать кадетом.

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