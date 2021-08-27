Пять городов Иркутской области победили во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Накануне в столице подвели итоги V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. В Иркутской области победителями стали: Алзамай, Свирск, Усть-Кут, Шелехов и Усть-Илимск. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

– Иркутская область второй год подряд сохраняет лидирующую позицию по числу победителей конкурса. Мы подали в Министерство строительства Российской Федерации девять проектов, выиграли пять. Это максимальный результат среди регионов Сибирского федерального округа, – говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

Вместе с тем, проекты, которые в этом году не смогли одержать победу будут доработаны и снова отправлены на конкурс, но уже в 2022 году. Это города: Железногорска-Илимский, Зима, Саянск и Тулун.

Общая стоимость пяти проектов в Иркутской области оценивается в 530 миллионов рублей, из которых 320 миллионов – федеральная премия победителям, около 80 миллионов рублей – средства областного бюджета. На реализацию проектов также привлекаются средства местных бюджетов и внебюджетные источники.

Федеральная комиссия выбрала следующие проекты:

1) «Концепция благоустройства городского парка «Серебряный бор» в городе Алзамае.

2) «Концептуальное решение по развитию общественной территории «Свирская Ривьера» в городе Свирске; планируется реализовать 2-й этап благоустройства – от Центрального парка культуры и отдыха до ул. Совхозной;

3) «Концепция благоустройства нового городского центра «Речники» в Усть-Куте.

4) «Концепция благоустройства городского парка в границах улиц Центральный проспект – Тимофея Панжина в городе Шелехове «Шелехов Парк».

5) «Концепция благоустройства площади Дружбы в Усть–Илимске».

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