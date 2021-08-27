Движение по трем улицам Иркутска перекроют в сентябре из-за ремонта

Движение по трем улицам Иркутска перекроют в сентября из-за ремонта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске в сентябре перекроют движение сразу по трем улицам города. Временные неудобства будут связаны с проведением плановых работ. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- С 27 августа по 9 сентября движение по улице Сибирских Партизан в районе домов №13-15 будет ограничено путем сужения проезжей части. Это связано с ремонтом тепловой сети, - говорится в сообщении на сайте администрации.

Также из-за проведения перекладки канализации с 13 по 22 сентября движение по переулку Гаражный в районе здания № 131а по улице Красноказачья будет временно запрещено.

А с 9.00 6 сентября до 20.00 15 октября движение транспорта будет временно закрыто на улице 4-ая Советская на участке от пересечения улиц Партизанская и 4-ая Советская до пересечения улиц Байкальская и 4-ая Советская. Там пройдет строительство тепловой сети.

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