Строительство велопешеходного моста заканчивается в Тайшете. Фото: администрация Тайшета

Строительство велопешеходного моста в Центральном парке в Тайшете подходит к завершению. Сейчас там асфальтируют дорожки и укладывают брусчатку. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- Конструкция велопешеходного моста готова полностью, наполовину залит бетон, после работ по бетонированию строители приступят к укладке резинового покрытия и установке ограждения. Готовность стены творчества составляет более 50%. Готово основание трех мостов через ручей Зуевский ключик: пробурены отверстия, в них погружены армирующие конструкции и залит бетон. Проводится щебёночное покрытие территории, - говорится в сообщении на официальном сайте администрации.

Подрядчика просят ускорить темпы и перенести срок подготовки оснований остальных мостов , так как впереди предстоит большое количество бетонных работ, а вместе с этим температура воздуха начала снижаться.

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