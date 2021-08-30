Девять поселков в Куйтунском районе остались без света из-за аварии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 30 августа, рано утром - в 04:05, произошло аварийное отключение электрической энергии в девяти поселках Куйтунского района Иркутской области. Об этом сообщает в соцсетях пресс-служба Иркутской электросетевой компании.

- Населенные пункты Бурук, Алкин, Броды, Таежный, Мингатуй, Барлук, Окинск, Березовское, Хаихта, - перечисляют наименования отключенных от электричества поселков и деревень Куйтунского представители компании .

В Куйтунском районе работают специалисты из восстановительной бригады. По предварительным данным, свет в поселках Куйтунского района появится в 12 утра.

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