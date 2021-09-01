Новый министр культуры и архивов назначен в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области новые назначения. Должность министра культуры и архивов региона заняла Олеся Полунина. Указ губернатора вступил в силу 1 сентября. Об этом "КП"-Иркутск" сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Олеся Полунина с отличием окончила Иркутский государственный педагогический университет по специальности «История», прошла переподготовку в Байкальском государственном университете экономики и права по программе «Современное государственное и муниципальное управление» и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Управление в сфере культуры», - рассказывают о новом министре культуры Иркутской области в пресс-службе правительства.

Справка КП

Свою карьеру Олеся Полунина начала в 1999 году, работая учителем истории в школе Усть-Илимска. Через год она заняла должность заведующей отделом муниципального учреждения культуры «Картинная галерея» Усть-Илимска. В 2007 - пост директора картинной галереи. Также Полунина несколько лет работала заместителем начальника Управления культуры Администрации Усть-Илимска, а в 2019 была назначена на должность заместителя министра культуры и архивов Иркутской области.

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