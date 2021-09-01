Футболистам иркутского «Зенита», который прекратил существование, остались должны 25 миллионов рублей. Фото: Татьяна ГЛЮК

Иркутский футбольный клуб «Зенит» почти полгода назад прекратил свое существование из-за финансовых проблем, а долги по зарплате футболистам так и не выплатили. Долгами перед игроками, тренерами и сотрудниками команды по-прежнему занимается прокуратура.

- Задолженность по зарплате составляет 25 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – По заявлениям прокуратуры вынесены судебные приказы о взыскании задолженности в полном объеме. Виновные в невыплате зарплаты уже привлечены к административной ответственности. Судебные приказы находятся на исполнении в службе судебных приставов. Сейчас проводится дополнительная проверка , в том числе в органах государственной власти.

«Комсомолка» не раз рассказывала о проблемах в клубе, которые продолжаются с 2019 года. Например, в январе 2020 года профессиональным футболистам даже пришлось подрабатывать таксистами и грузчиками. Вынужденно осваивать новые профессии спортсменам тогда пришлось из-за того, что команда не получала зарплату полгода. Весной 2020-го проблемы клуба были решены. По долгам с игроками рассчитались. Однако, летом платить игрокам вновь перестали.

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