Участок улицы Набережная Иркута будет перекрыт до октября в Иркутске

Участок улицы Набережная Иркута будет перекрыт до октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внимание, автомобилисты Иркутска. Почти на месяц в городе будет перекрыто движение транспорта по улице Набережная Иркута. Об этом сообщают в администрации областного центра.

С 13 сентября до 8 октября движение транспорта по улице Набережная Иркута на участке от дома №1а/ст2 до дома №1к будет временно ограничено, - говорится в сообщении на официальном сайте администрации.

Перекрытие участка дороги на улице Набережная Иркута связано со строительством сети ливневой канализации.

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