Экстренные службы Иркутской области готовы к ЧС из-за повышения уровня рек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области силы и средства экстренных служб переведены в режим готовности к реагированию на возможные ЧС. Специалисты постоянно наблюдают за обстановкой на реках Ангарского каскада ГЭС. Это связано с увеличением сброса воды. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- С 3 сентября среднесуточный сброс воды на Иркутской ГЭС увеличен до 3600 м³/с с возможными изменениями при сильных ливнях на реке Иркут. На Братском гидроузле установлен сброс в диапазоне 6000-6500 м³/с. Режим Усть-Илимской ГЭС должен обеспечить заданную работу Богучанского гидроузла, сбросный расход которого достигает 6000-6700 м³/с, - рассказали в ведомстве.

3 сентября на реках области отмечается колебание уровней воды в пределах 5-30 сантиметров, на реках Лене, Киренге – в пределах 1-3 сантиметров. 4-5 сентября на реках области ожидается преимущественно колебание уровня воды в пределах 5 – 30 сантиметров.

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3 сентября на реках области отмечается колебание уровней воды в пределах 5-30 см, на реках Лене, Киренге – в пределах 1-3 см.

4-5 сентября на реках области ожидается преимущественно колебание уровня воды в пределах 5 – 30 см.