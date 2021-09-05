Новые медучреждения построят в Усть-Удинском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Усть-Удинском районе построят современные медучреждения. Сегодня в селе Молькинское пациентов принимает врачебная амбулатория, которая была построена в 1949 году. Здание изношено на 80 процентов. Возведение нового начнется в 2022 году. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Кроме того, в областную программу включено строительство ФАПов в деревнях Халюты и Податовская. Халютский ФАП будет смонтирован в 2023 году. Податовский ФАП начнет строиться в ближайшее время, в настоящее время проведен аукцион на выполнение работ по изготовление и монтажу модульных конструкций, заключен контракт с подрядчиком, - уточнили в ведомстве.

Вместе с этим в деревне Лобагай в следующем году начнется монтаж новой модульной конструкции для строительства фельдшерско-акушерского пункта. К 2023 году планируется разместить все медучреждения села Молькинское в современных зданиях.

Также необходимо строительство стационара и поликлиники для районной Усть-Удинской больницы. Она располагается в 12 зданиях, средний износ которых составляет более 70 процентов.

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