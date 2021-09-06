Движение по улице Сибирских Партизан в Иркутске будет ограничено почти две недели Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты. В Иркутске временно закроют движение по улице Сибирских Партизан. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- С 6 по 19 сентября движение по улице Сибирских Партизан на участке от улицы Муравьева до переулка Пулковский будет ограничено путем сужения проезжей части, - уточняется в сообщении на сайте администрации.

Закрытие участка дороги почти на две недели связано с ремонтом тепловой сети по улице Сибирских Партизан.

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