В Иркутске временно закроют внутриквартальный проезд в городке ИВВАИУ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, иркутские автомобилисты, которые часто проезжают в районе городка ИВВАИУ! С 8.00 9 сентября по 24.00 10 сентября там закроют внутриквартальный проезд вблизи дома № 176к199 по улице Советская. Как рассказали в пресс-службе администрации Иркутска, это связано с проведением аварийных работ на сети водопровода.

Добавим, что в Иркутске также временно закрыли проезд по улице Сибирских Партизан. С 6 по 19 сентября на участке от улицы Муравьева до переулка Пулковский будут ремонтировать теплосети.

Водителям лучше заранее обдумывать пути объезда.

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