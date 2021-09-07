Участок под строительство инфекционной больницы на 150 мест определили в Ангарске Фото: Антон ФОКИН

В Ангарске определили участок под строительство новой инфекционной больницы на 150 мест. Медучреждение сможет принимать не только ангарчан, но и жителей других городов и сел. Об этом сообщают в пресс-службе администрации округа.

- Пандемия коронавируса выявила ряд проблем в здравоохранении по оказанию своевременной помощи пациентам с инфекционными заболеваниями. Медицинские учреждения в Ангарске не строили более 30 лет. Перепрофилирование под инфекционный госпиталь любого другого учреждения или ремонт существующего нецелесообразно из-за особенностей конструкций старого здания, - рассказали в администрации округа.

Новое здание больницы появится недалеко от старого - между улицами Иркутская и Чкалова. Изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки уже внесены.

К строительству здания приступят после окончания подготовки санитарно-защитной зоны.

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