Дельфийские игры 2024 могут пройти в Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области

Дельфийские игры 2024 могут пройти в Иркутской области. Такое предложение подготовит правительство Приангарья. В этом году на юбилейных ХХ молодёжных Дельфийских играх России взяли награды 14 юношей и девушек из Саянска, Иркутска, Усть-Илимска, посёлка Усть-Ордынский. Все они воспитанники детских музыкальных школ и школ искусств, студенты областных творческих колледжей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

– Мы подготовим письмо с предложением провести Дельфийские игры 2024 года на территории Иркутской области. Это, несомненно, потребует больших усилий, тщательной подготовки материально-технической базы, чтобы всё прошло на самом высоком уровне, – говорится в сообщении на сайте правительства.

В этом году участники Дельфийских игр показали рекордный результат для Иркутской области - за четыре года выступлений команда поднялась с 13-го места на 7-е.

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