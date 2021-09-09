11 сентября в Иркутской области не будут продавать алкоголь Фото: Мария КНЯЗЕВА

В День трезвости, 11 сентября, в Иркутской области будет запрещена продажа алкогольной продукции. В магазинах области покупателей просят позаботиться о своих покупках заранее. Ограничение действуют согласно постановлению правительства Приангарья «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области».

«Розничная продаже не будет осуществляться с 08.00 до 23.00», - отметили специалисты.

Однако, данный запрет не распространяется на кафе и рестораны, вообще на все места общественного питания.

СПРАВКА «КП»

Всероссийский день трезвости проводится ежегодно 11 сентября для того, чтобы напомнить жителям страны и вреде алкоголя и сделать популярным здоровый образ жизни. Первый День трезвости был проведен в нашей стране в 1913 году. Все винные лавки закрывались в этот день. Однако, праздник просуществовал всего несколько лет, до революции. Возобновлен был в 2005 году.

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