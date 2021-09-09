Сергей Зинченко стал начальником Иркутской таможни. Фото: Омская таможня

На должность начальника Иркутской таможни назначен полковник таможенной службы Сергей Анатольевич Зинченко. Стаж его службы в таможенных органах – почти 30 лет. Об этом сообщают в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

- Службу в таможенных органах Сергей Зинченко начал в 1993 году с должности инспектора Славгородского таможенного поста Алтайской таможни. Занимал должности начальника Славгородского и Барнаульского таможенных постов Алтайской таможни, - рассказали на сайте управления.

Последние шесть лет Зинченко был главой Омской таможни. В 2011-2015 годах возглавлял таможню Хакассии.

СПРАВКА КП

Сергей Зинченко родился 1963 году Алтайском крае в городе Славгороде. В 1984 году окончил Алтайский государственный университет по специальности «Менеджмент». За несколько лет таможенной службы был награжден медалями ФТС России «За усердие», «За службу в таможенных органах» III, II и I степеней, «Дмитрий Бибиков», ведомственной медалью ФССП России «За доблесть», нагрудными знаками «Отличник таможенной службы», «Ветеран таможенной службы».

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