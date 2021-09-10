Асфальтобетонное покрытие впервые уложат на дороге Бохан – Тихоновка. Фото: правительство Иркутской области

Асфальтобетонное покрытие впервые уложат на дороге Бохан – Тихоновка в Усть-Ордынском Бурятском округе. Там идёт капитальный ремонт 12 километров пути от Бохана практически до села Манькова. К работам на другом участке протяженностью 8 километров приступят в следующем году после того, как определят подрядчика. На эти цели из бюджетов всех уровней направлено 699 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Дорога Бохан – Тихоновка имеет очень важное значение для местных жителей. Она является частью кратчайшего пути из районного центра – Бохана – в столицу Усть-Ордынского Бурятского округа посёлок Усть-Орда. Сейчас дорога грунтовая. Проезд по ней занимает долгое время. Также дорога Бохан – Тихоновка и дальше в Усть-Орду соединяет две региональные трассы, которые являются дорогами опорной сети России. Это Александровский и Качугский тракты, - сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На 12-километровом участке от Бохана до села Манькова уже выровняли профиль дороги и установили 22 водопропускные трубы и два железобетонных водопропускных канала. Там проведут засыпку щебеночно-песчаной смеси и утрамбуют её с помощью катков. А в селах, где проходит дорога, сделают четыре километра тротуаров и освещение.

Также будет проведен капитальный ремонт моста через реку Ида. При осмотре выяснилось, что старые балки не подлежат восстановлению, поэтому будут смонтированы новые.

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