Прокуратура Иркутска проведет проверку после отстранения школьника от уроков из-за прически. Фото: личный архив мамы мальчика

Прокуратура Октябрьского района Иркутска заинтересовалась публикациями в СМИ и интернет-пабликах, в которых рассказывалось о том, что ученика одной школ города отстранили от уроков из-за прически. "КП"-Иркутск" эту информацию в образовательном учреждении подтвердили. В ведомстве выяснят, были ли допущено нарушения прав учащегося, выразившихся в необоснованном предъявлении требований к его внешнему виду. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

По указанному факту инициировано проведение проверки, в ходе которой будет дана комплексная оценка деятельности должностных лиц органов образования при исполнении законодательства об образовании, - рассказали в ведомстве.

По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как рассказывала "Комсомолка", 12-летнего мальчика не допустили к урокам из-за хвостика. Ребенок отказался расплести его, из-за чего завучи и директор школы отправили ученика в кабинет психолога. По словам матери ребенка, один из учителей назвал мальчика "транссексуалом". Подробнее эту историю можно прочитать ЗДЕСЬ.

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