34-летний мужчина зарезал беременную жену в Усть-Ордынском Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Зверское убийство произошло в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагасткого района. Во время поездки в гости к родственникам 34-летний иркутянин зарезал свою беременную жену. Суд признал его виновным в убийстве и угрозах расправы. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Следствием и судом установлено, что в конце апреля 2020 года мужчина вместе со своей беременной супругой находился у её родственников в поселке Усть-Ордыский Эхирит-Булагатского района. Вечером во время ссоры с женой он схватил нож и стал угрожать ей убийством. Женщина стала выхватывать нож, в результате чего получила телесные повреждения в виде порезов кисти. Аналогичные телесные повреждения получила её мать, также пытавшаяся выхватить нож из рук пьяного зятя. После случившегося родственники потерпевшей избили мужчину, - рассказали в ведомстве.

Но на следующее утро мужчина не успокоился. Пока все спали, он снова взялся за нож и в этот раз закончил начатое, хладнокровно ударив супругу в шею. Женщина погибла на месте. Ее муж накрыл тело одеялом, выбросил нож в печь и уехал обратно в Иркутск. Там его задержали полицейские.

34-летний сибиряк приговорен к 16,5 годам исправительной колонии строгого режима.

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