Ледокол "Ангара" открылся для посетителей после ремонта. Фото: пресс-служба Иркутского областного краеведческого музея

Ремонт ледокола "Ангара", который мог быть опасен для посетителей, закончен. Музей открывается с 14-го сентября. Однако к осмотру доступны не все помещения. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского областного краеведческого музея.

- Можно посетить постоянно действующую экспозицию «По волнам славного моря Байкал», выставку музея оптических иллюзий «Фантаст», а также машинное и котельное отделения судна, - рассказали в пресс-службе музея.

Вскоре будет окрашен левый борт ледокола и завершен монтаж деревянного настила на шлюпочной палубе. Также специалисты восстановят исторический облик капитанской рубки.

Предварительно уже в конце ноября ремонт шлюпочной палубы и носа судна будет окончен и открыт для посещения.

Режим работы останется прежним - в понедельник в музее выходной день.

Справка КП

С 8 июня текущего года ледокол "Ангара" был закрыт для посещения в связи с капитальным ремонтом. За время проведения работ выполнены частичная замена, ремонт и восстановление леерных конструкций (ограждений) на шлюпочной палубе, произведена покраска надстройки на главной палубе судна, загрунтованы главная и шлюпочная (верхняя) палубы, заменены инженерные коммуникации в машинном отделении, покрашены трубы, мачты, загрунтован левый борт судна.

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