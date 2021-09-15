Двух сотрудников нефтяной компании в Иркутске оштрафовали за коммерческий подкуп

Двух сотрудников иркутской нефтяной компании оштрафовали за коммерческий подкуп Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутске трое мужчин признаны виновными в коммерческом подкупе и посредничестве. Один из сотрудников нефтяной компании с помощью своего коллеги и еще одного знакомого получил от компании-поставщика 110 тысяч рублей. Организацию могли оштрафовать за то, что та не могла поставить заказчику металлический профиль. Напарники обещали не подавать иск и заново включить товар в следующую закупку. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Приговором суда все лица признаны виновными, при этом одному из них назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на два года, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Двух других фигурантов оштрафовали на 300 и 100 тысяч рублей.

На время предварительного следствия, чтобы возместить причиненный ущерб, на имущество мужчин наложен арест более чем на 9,5 миллионов рублей.

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