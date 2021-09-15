БМВ и Лада Гранта столкнулись на трассе под Ангарском, есть погибшие Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Крупная авария произошла вечером, 15 сентября на трассе Р-255 «Сибирь», под Ангарском. Около 20 часов, 38-летний водитель БМВ 530i, врезался в припаркованную на обочине Ладу Гранту. От удара оба автомобиля превратились в груду искореженного металла. Не обошлось без жертв.

- От полученных травм водитель Лады скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Все подробности аварии выясняют дорожные инспекторы.

Чтобы избежать подобных ДТП, полицейские еще раз призывают автомобилистов Приангарья соблюдать скоростной режим на городских дорогах и на трассах.

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