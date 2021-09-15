Проезд по улице Литвинова закроют на пять дней в Иркутске Фото: Олег УКЛАДОВ

Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 20 по 25 сентября закроют проезд по улице Литвинова в районе дома №1. Как сообщили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения связаны с ремонтными работами на сетях водопровода.

В Иркутске также закроют проезд по переулку Пулковский. С 8.00 20 сентября до 20.00 15 октября там запретят движение на участке от улицы Инженерной до улицы Юрия Смирнова. Это связано с работами по устройству канализационной сети и сети водоснабжения в районе жилых домов №№ 26, 23, 25, 27 в переулке Пулковский.

Водителям лучше заранее выбирать пути объезда.

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