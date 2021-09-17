Полицейские Иркутска задержали супружескую пару, организовавшую интернет-магазин по продаже наркотиков Фото: Ксения Вахрушева

Сотрудники транспортной полиции задержали преступную группу, занимающиеся сбытом наркотических веществ через интернет-магазин. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- По версии следствия, супружеская пара привлекла в качестве исполнителя к реализации запрещенного товара 29-летнего ранее судимого жителя областного центра, - рассказали в ведомстве. - Роль организатора выполнял 29-летний мужчина, его 22-летняя супруга являлась оператором интернет-магазина.

Во время обыска квартиры преступников было обнаружено около 4 килограммов запрещенных веществ. У третьего участника группы найдено более 5,5 граммов. Также полицейским удалось обнаружить ещё три места с «закладки», подготовленных к сбыту.

В отношении задержанных преступников было заведено уголовное дело. Им грозит лишение свободы до 15 лет и штраф до 500 тысяч рублей.

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