Центр общественного наблюдения за выборами в Госдуму открылся в Иркутске Фото: Дарья ЮДИНА

В Иркутске открылся центр за выборами в Госдуму. Он создан на базе региональной Общественной палаты и в этом году работает впервые. С 17 по 19 сентября 2021 года здесь будет проводиться круглосуточное видеонаблюдение за избирательными участками по всей области. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Доступ к трансляции с участков получат, избирательные комиссии и общественные палаты, которые имеют право направлять на участки независимых общественных наблюдателей. Видео смогут отсмотреть партии, чьи списки включены в избирательный бюллетень по федеральному округу, кандидаты-одномандатники, внесенные в бюллетени, - рассказали в правительстве Иркутской области.

Просмотр записей будет доступен круглосуточно. Кроме того, непрерывная трансляция будет вестись с 45 территориальных избирательных комиссий – как идёт приём документов и ввод итоговых протоколов в ГАС Выборы.

В одном зале центра общественного наблюдения установлены видеопанели, на которых транслируются избирательные участки. В другом - компьютеры, на которых также можно наблюдать за событиями на участках и просматривать сохраненные записи.

Все наблюдатели в Иркутской области прошли обучение.

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