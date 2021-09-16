О явке на выборы в Госдуму в Иркутской области рассказал глава регионального Избиркома. Фото: Избирательная комиссия Иркутской области

Председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев рассказал, что ожидаемая явка на выбору в Госдуму в Приангарье будет равна 34-35%, однако прогноз не является официальным. При этом численность избирателей в регионе по данным на 1 июля 2021 года составляет 1 848 932 человека.

- Участковые комиссии будут работать 17, 18 и 19 сентября с 8 утра до 8 вечера. Каждого избирателя обеспечат разовой маской, перчатками и ручкой. На входе в помещения для голосования будут проводить термометрию, также предусмотрена регулярная уборка помещений и обработка дезинфицирующими средствами, - рассказал Илья Дмитриев.

В Иркутской области пройдут выборы депутатов Госдумы, довыборы в Заксобрание (округа №2 и 3) и 90 муниципальных кампаний. Их организацией и проведением занимаются областная и 45 территориальных комиссий, 1 919 участковых комиссий.

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