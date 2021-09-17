Полиция оштрафовала иркутян, которые незаконно приютили мигрантов Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иркутские сотрудники полиции с участием подразделения ОМОН в ходе рейда обнаружили 250 миграционных нарушений. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Задержан гражданин одного из государств бывшего СНГ, - рассказали в ведомстве. В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы России.

Проверку проходили рынки, строительные объекты и транспорт. Нескольких иркутян были привлечены к административной ответственности за предоставление жилья и транспорта для иностранцев и лиц без гражданства.

На стройках детского сада у иностранцев были найдены поддельные документы об обучении в одном из университетов Иркутска. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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