Жителя Тулунского района подозревают в убийстве знакомого деревянным черенком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тулунском районе было найдено тело мужчины. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, в вечернее время 14 сентября 2021 года житель поселке Октябрьский – 2 Тулунского района, на почве накануне произошедшего конфликта со своим знакомым, нанес последнему удары по голове деревянным черенком. На следующий день от полученных травм потерпевший скончался, - рассказали в ведомстве.

Подозреваемого на время следствия отправят под домашний арест. Срок определит суд.

Следователи выясняют все обстоятельства и причины и произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция оштрафовала иркутян, которые незаконно приютили мигрантов. Больше 250 миграционных нарушений выявили полицейские и ОМОН во время рейдов. (подробности)

Полицейские Иркутска задержали супружескую пару, организовавшую интернет-магазин по продаже наркотиков. Найдено около 4 килограммов наркотиков. (подробности)