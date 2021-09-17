В Усть-Кутском районе вынесли приговор инженеру строительной компании за взятку

Инженера строительной компании осудили за взятку 40 тысяч рублей в Усть-Кутском районе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Следователи Усть-Кутского МСО СУ СК России по Иркутской области признали виновность сотрудника строительной компании за получение взятки. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Следствием установило, что подрядчик дал взятку в размере от 40 тысяч рублей шеф-инженеру строительной компании, с целью скрыть свои нарушения правил организации строительства при выполнении работ, - рассказали в ведомстве.

Материалы оперативно-розыскной деятельности полиции стали основание для возбуждения уголовного дела. Сотрудник взял 40 тысяч рублей. Суд присудил виновному штраф в размере 200 тысяч рублей.

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