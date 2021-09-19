Член ЦИК России Андрей Шутов сообщил, что выборы в Иркутской области проходят на достойном уровне Фото: Виктория КОЛЧИНА

Член ЦИК России Андрей Шутов, курирующий Иркутскую область, оценил ход голосования в регионе. Он уже побывал 17 и 18 сентября с рабочим визитом в Тулуне и Нижнеудинске. Сегодня Шутов проверит работу участков в Тайшете. Об этом сообщают в пресс-службе Избирательной комиссии Приангарья.

- Выборы проходят спокойно и на достойном уровне. В штатном режиме работают как участковые, так и территориальные избирательные комиссии. Конечно, люди перегружены, поскольку выборы проходят в три дня, но это никак не мешает работать должным образом, – отметил член Центризбиркома.

Андрей Шутов посетил почти 20 участковых комиссий. Он отметил большое количество наблюдателей, которые работают во время голосования. По словам Шутова, это делает процесс выборов более прозрачным и открытым.

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