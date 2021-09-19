Явка избирателей на выборы в Госдуму в Иркутской области на 18:00 19 сентября составила 33,72% Фото: Виктория КОЛЧИНА

В Иркутской области на 18:00 19 сентября на выборах депутатов Государственной Думы свой голос отдали 622 482 человека. Явка избирателей к этому моменту составила 33,72%. Об этом сообщают в пресс-службе Избирательной комиссии Приангарья.

- По округу №93 пришли на участки 35,72% (171 477 избирателей), по округу №94 – 33,31% (155 808 избирателей), по округу №95 – 34,08% (163 085 избирателей), по округу №96 – 31,45% (132 112 избирателей), - рассказали в ведомстве.

Что касается явки на выборы в районах региона, самые активные избиратели отдают свои голоса в Балаганском (59,25%) Баяндаевском (54,35%). В Иркутске проголосовали 152 373 человек - это 32,91% избирателей.

Сегодня, 19 сентября, работает 1881 участковая комиссия на территории Иркутской области. Избирателей ждут до 8 вечера. Для получения бюллетеней необходим паспорт.

Напомним, на участках обязательно соблюдение антиковидных мер. При входе каждому избирателю мерят температуру, а также вручается набор из одноразовых перчаток, маски и ручки. В свободном доступе находятся санитайзеры и дезинфицирующие средства.

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