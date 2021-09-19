Выборы в Иркутской области прошли без серьезных нарушений. Фото: правительство Иркутской области

Выборы в Иркутской области прошли без серьезных нарушений. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев.

- За процедурой голосования наблюдали более 8 тысяч человек. Помимо партий и непосредственно кандидатов, к наблюдению за выборами была допущена ещё одна структура – Общественная палата региона. С её стороны был сформирован пул наблюдателей. Это 1700 человек, которые прошли специальное обучение с юристами,-рассказали в соцсетях губернатор Иркутской области.

Напомним, в регионе во время выборов впервые работал Центр общественного наблюдения, где велась круглосуточная трансляция со всех участков Приангарья. Перебоев в работе штаба не было.

Также в этом году на всех участках были организованы противопожарные и санитарно-

эпидемиологические меры. На входе избирателям бесконтактно измеряли температуру, дезинфецировали руки и выдавали набор из маски, перчаток и ручки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Член ЦИК России Андрей Шутов сообщил, что выборы в Иркутской области проходят на достойном уровне. 19 сентября член Центризбиркома проверит работу избирательных участков в Тайшете. (подробности)

Как иркутяне выбирали новый состав Государственной Думы. Почему же люди идут голосовать, в репортаже «КП». (подробности)

Явка избирателей на выборы в Госдуму в Иркутской области на 18:00 19 сентября составила 33,72%. Самые активные избиратели голосовали в Балаганском и Баяндаевском районах. (подробности)