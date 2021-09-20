За самовыдвиженца Дмитрия Степанова отдали большее число голосов на выборах главы поселка Мамоны Фото: Виктория КОЛЧИНА

За самовыдвиженца Дмитрия Степанова на выборах мэра поселка Мамоны проголосовали 992 человека. По предварительным результатам, его поддержали 37,39% избирателей, что является наибольшим результатом. Об этом сообщают на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

- Самовыдвиженец Дмитрий Степанов по количеству голосов обогнал представителя "Единой России" Жанну Бурцеву и Федора Прокопьева от "Справедливой России - За правду". Оба кандидата набрали по 593 голоса или по 22,35%, - сообщают на сайте ЦИК.

Напомним, явка избирателей на выборы депутатов в Госдуму России в Иркутской области на 18:00 19 сентября составила 33,72%. К этому моменту свой голос отдали 622 482 жители Приангарья.

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