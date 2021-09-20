Прокуратура нашла нарушения в работе исправительной колонии в Ангарске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заместитель прокурора Иркутской области Виктор Келлер проверил соблюдение уголовно-исполнительного законодательства исправительной колонии №2 в Ангарске для осужденных мужчин, ранее не отбывавших наказание в виде лишения свободы. Были найдены нарушения. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В ходе проверки выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства в части обеспечения режима в исправительном учреждении, осуществления постоянного надзора и контроля за осужденными, проведения с ними индивидуально-воспитательной и профилактической работы, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры отметили, что в колонии не в полной мере обеспечены охрана и изоляция осужденных. Недостаточно отслеживаются каналы передачи запрещенных предметов заключенным, а также пресечение готовящихся и совершаемых нарушений. Сотрудники ФСИН не всегда принимают меры к самовольного осужденным, которые самовольно передвигаются по территории колонии.

Начальнику ГУФСИН России по Иркутской области внесено представление.

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