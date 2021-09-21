Сверток с телефонами и дрожжами перебросили в колонию №2 в Ангарске. Фото: ГУФСИН России по Иркутской области

На территорию исправительной колонии № 2 в Ангарске неизвестные перебросили сверток с 10 сотовым телефонами, зарядными устройствами и 1,5 килограммами дрожжей. Сотрудники ФСИН проводят служебную проверку, чтобы установить личности нарушителей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

- Передача осужденным запрещенных предметов — сотовых телефонов, спиртосодержащих жидкостей, наркотических веществ — способствует совершению новых преступлений. Лица, совершающие передачу запрещенных предметов, могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее в работе ангарской колонии прокуратура выявила нарушения, после чего главе регионального ГУФСИН было вынесено представление. Сотрудники прокуратуры отметили, что в колонии не в полной мере обеспечены охрана и изоляция осужденных. Недостаточно отслеживаются каналы передачи запрещенных предметов заключенным, а также пресечение готовящихся и совершаемых нарушений.

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