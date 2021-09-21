Учебная эвакуация прошла в школе №55 в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской школе №55 пошла учебная эвакуация, в которой сотрудники МЧС показали ученикам, как нужно вести себя при пожаре. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

- Нельзя открывать двери и окна нельзя, нужно закрыть все щели в дверном проёме одеждой, и ждать прибытия пожарных автомобилей у окна, - рассказали в ведомстве. - Только потом открывать окна и звать на помощь, эвакуироваться без паники, помогая друг другу, под строгим руководством пожарных, через окна по пожарным лестницам или на подъемнике.

Несмотря на неожиданный сигнал, учителя смогли быстро вывести школьников из здания. Только два класса остались на верхних этажах. С ними были педагоги и статисты, которые провели занятие с семиклассниками. Сотрудники МЧС показали, как правильно эвакуироваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В два раза увеличат производство медицинского кислорода в Иркутской области. Вместо объема 16 тонн будет производиться до 40 тонн в сутки. (подробности)

Незаконные деревянные постройки снесут в микрорайоне Солнечный в Иркутске. После завершения работ прибрежную зону могут благоустроить.(подробности)