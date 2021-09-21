С начала года на дорогах Иркутской области погибли 10 детей

С начала года на дорогах Иркутской области погибло 10 детей. В целях профилактики с 20 по 24 сентября в Приангарье пройдет «Неделя безопасности дорожного движения». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В рамках данного мероприятия прошел урок о дорожной безопасности, - рассказали в ведомстве. - К участию в уроке с помощью дистанционных технологий присоединились более тысячи школьников 2-7 классов из всех 42 муниципальных образований.

Также во время акции пройдет профилактическая и просветительская работа в школах и детских садах. Детей обучат правилам дорожного движения, объяснят. как использовать светоотражающие элементы и какую использовать защиту при езде на велосипеде и мотоцикле.

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