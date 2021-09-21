Полицейский, который расследовал дело ангарского маньяка Попкова, погиб в ДТП Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Под Ангарском погиб майор полиции, который расследовал дело маньяка Попкова. По данным ведомства, вечером 15 сентября Денис Павлов возвращался домой со службы из Иркутска. По дороге его Lada сломалась, и он, включив аварийные сигналы и припарковался на обочине. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Через некоторое время 38-летний водитель на BMW не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине машину Павлова, сам полицейский от полученных травм скончался. В связи с ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в ведомстве.

У погибшего Дениса Павлова остались жена и несовершеннолетняя дочь.

Напомним, майор Денис Павлов помог поймать маньяка Михаила Попкова, который расправился с 84 женщинами и Павла Шувалова, подозреваемого в причастности к 24 убийствам, а также раскрыть несколько десятков других тяжких преступлений.

Павлов был награжден медалью МВД «За доблесть в службе», медалями «За отличие в службе» всех трех степеней, более 20 раз поощрялся за отличную работу.

После ликвидации «маньячной группы» в 2019 году он был переведен в отдел по раскрытию преступлений против личности управления МВД по Иркутской области.

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