Губернатор Иркутской области назвал две возможные площадки для строительства аэропорта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Иркутской области назвал две возможные площадки для строительства аэропорта. В правительстве рассматривают территорию в Поздняково или в Ключевой пади. Об этом сообщает газета "Областная" со ссылкой на главу региона.

- Идет согласование по этим площадкам, в том числе с министерством транспорта России, пока власти больше склоняются к Поздняково, но есть определенные ограничения. Правительство Иркутской области заключило договор с компанией-консультантом, которая и ведет переговоры со всеми заинтересованными сторонами, - рассказал глава Приангарья.

Работы по согласованию необходимо завершить до конца года, а до 2025 года специалистам нужно разработать проект строительства. чтобы войти в федеральную программу модернизации транспортной инфраструктуры.

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