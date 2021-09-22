Стоимость проезда в общественном транспорте может увеличиться в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В администрации рассказали о возможном повышении цен на проезд в общественном транспорте. В Иркутске - самая низкая стоимость по стране. В последний раз тариф в муниципальном транспорте повышался в 2015 году, а в коммерческом – в 2018. Также это связано с тем, что из-за убытков компаний-перевозчиков, жители некоторых микрорайонов жалуются на большие временные интервалы между рейсами. После обращений иркутян специалисты в часы пик проводят проверки частоты хождения автобусов и количества транспорта, выпущенного на маршрут. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- По результатам проверки выявлено, что в утренние часы с конечной остановки «7-й микрорайон Ново-Ленино» интервал между отправлением маршрутов № 65 и № 66 составил 5-7 минут. По словам перевозчика, на линию каждое утро теперь выходит 19 единиц транспорта, - рассказали в пресс-службе.

Убытки компаний - перевозчиков увеличились во время пандемии. Доход организаций снизился, а вместе с этим, увеличилась стоимость газа и цена автозапчастей - на 30%.

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