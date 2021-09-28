Асфальтирование дороги на улице Баррикад завершили в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Дорогу на улице Баррикад заасфальтировали в Иркутске. Ремонт идет по графику. Полностью работы будут окончены в октябре. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Асфальтирование велось только в ночное время, чтобы создавать минимум неудобств жителям. После реконструкции дорога существенно разгрузит прилегающие направления, станет безопаснее для водителей и пешеходов, – рассказал директор МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков. – Сейчас на улице осталось нанести разметку, установить ограждения, дорожные знаки и светофоры.

Также двухслойное покрытие было уложено на всем участке от Маратовского кольца до Ушаковской. Как сообщают в городской администрации, используемый вид асфальта отличается исключительной твердостью и износостойкостью.

После завершения работ на объекте приемку будут осуществлять специалисты независимого строительного контроля.

Напомним, ранее на улице Баррикад после ремонта появились новые тротуары, были расширены перекрестки, обустроены дополнительные парковочные карманы, было смонтировано светодиодное освещение. Кроме того, на улице в районе перекрестка с Ушаковской оборудована новая система ливневой канализации протяженностью более 300 метров.

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