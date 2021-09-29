Полиция разыскивает двух иркутян, укравших телефон у школьницы Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция Иркутска разыскивает двух подозреваемых в краже телефона у школьницы. Злоумышленников сняла камера видеонаблюдения. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- 19 сентября в 18.00 на остановке общественного транспорта «Свердловский рынок» двое неизвестных похитили из кармана куртки учащейся 5-го класса сотовый телефон. Мужчины, предположительно совершившие кражу, попали в поле зрения камер наблюдения, - рассказали в ведомстве.

Оперативники считают, что подозреваемые в краже мужчины могут быть причастны к нескольким аналогичным преступлениям.

Людей, которые владеют информацией о личностях злоумышленников, просят сообщить об этом в полицию.

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