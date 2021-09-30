Мужчину со шрамом под правым глазом разыскивают в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области полицейские ищут без вести пропавшего 48-летнего Алексея Ефимова. Известно о нем немногое - мужчина исчез в Улан-Удэ, но, по всей видимости, может находиться и в нашем регионе.

- Его приметы: рост около 167 см, среднего телосложения, овальное лицо, седые волосы, карие глаза, - перечислили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Особые приметы: под правым глазом шрам.

Всех, кто видел сибиряка, просят звонить в полицию Приангарья или столицы Бурятии.

Ранее в Иркутске нашли живым 13-летнего школьника, который вечером 29 сентябрявышел из школы, но домой не вернулся.

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