Мужчину со шрамом под правым глазом разыскивают в Иркутской области
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
В Иркутской области полицейские ищут без вести пропавшего 48-летнего Алексея Ефимова. Известно о нем немногое - мужчина исчез в Улан-Удэ, но, по всей видимости, может находиться и в нашем регионе.
- Его приметы: рост около 167 см, среднего телосложения, овальное лицо, седые волосы, карие глаза, - перечислили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Особые приметы: под правым глазом шрам.
Всех, кто видел сибиряка, просят звонить в полицию Приангарья или столицы Бурятии.
Ранее в Иркутске нашли живым 13-летнего школьника, который вечером 29 сентябрявышел из школы, но домой не вернулся.
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