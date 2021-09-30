Иркутские полицейские проведут рейд по проверке детских автобусов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дорожные инспекторы Иркутской области проведут рейд по проверке детских автобусов. Он пройдет с 1 по 3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейские будут останавливать и школьные автобусы, чтобы проверить их техническое состояние, а также то, как их владельцы организуют перевозки детей, - отметили в ведомстве.

Массовые проверки начнутся после крупной аварии, которая произошла 22 сентября в районе поселка Кутулик Аларского района. Там школьный автобус ПАЗ столкнулся с УАЗиком и перевернулся. В аварии пострадали 11 человек, в том числе 7 детей.

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