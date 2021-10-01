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Общество1 октября 2021 13:14

Движение по улице Лебедева-Кумача в Иркутске будет запрещено до 3 октября

Это связано с ремонтом водопроводного колодца
Виктория КОЛЧИНА
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Движение по улице Лебедева-Кумача будет запрещено до 3 октября

Движение по улице Лебедева-Кумача будет запрещено до 3 октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водители, внимание! Движение по улице Лебедева-Кумача, которая находится в центре Иркутска, будет запрещено со 2 по 3 октября. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

- Это связано с проведением работ по монтажу водопроводного колодца, - рассказали в администрации

Напомним, что на пересечении улиц Ленина и Сурикова движение разрешено только по одной полосе с 4 до 17 октября.

Автомобилистов просят заранее продумать объездные пути с учетом перекрытия дороги и быть аккуратными во время движения.

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